الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
المواطن - فريق التحرير

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.

وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.14%) ليصل إلى (575.00) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.22%) لينهي تداولاته عند مستوى (23777.79) نقطة.

وزاد مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنسبة (0.04%) ليصل إلى مستوى (8099.47) نقطة.

