الأفواج الأمنية إلى نهائي بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم

تأهل منتخب الأفواج الأمنية إلى المباراة النهائية في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025، بعد تفوقه في ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدف، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2–2) في مواجهة اتسمت بالقوة والندية.
وقدم الفريقان مباراة كبيرة على مدار شوطي اللقاء، قبل أن يحسم الأفواج الأمنية بطاقة العبور للنهائي، ليواصل مشواره القوي في البطولة.