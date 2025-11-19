Icon

الأفواج الأمنية والأمن العام يتأهلان لنصف النهائي في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ مساءً
الأفواج الأمنية والأمن العام يتأهلان لنصف النهائي في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025
المواطن - فريق التحرير

تأهل منتخبا الأفواج الأمنية والأمن العام إلى الدور نصف النهائي في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025، وذلك بعد فوزهما المستحق على منتخبي أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن والحماية في مواجهات مساء اليوم.

وسجل منتخب الأفواج الأمنية انتصارًا مهمًا على منتخب أمن المنشآت بهدفين مقابل هدف، بعدما قدم الفريقان مباراة قوية اتسمت بالندية وتبادل الهجمات حتى صافرة النهاية.

وفي المواجهة الثانية، فرض منتخب الأمن العام تفوقه الكامل وكسب نتيجة المباراة أمام منتخب القوات الخاصة للأمن والحماية بتسعة أهداف دون مقابل، في أداء هجومي متكامل عزز به حضوره في البطولة.

وتتواصل منافسات دور الثمانية يوم غدٍ الخميس، حيث يلتقي منتخبا القوات الخاصة للأمن البيئي والسجون في المباراة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية منتخبي حرس الحدود والدفاع المدني، لتحديد هوية المتأهلين المتبقين إلى نصف النهائي.

