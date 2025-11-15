Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

الأكاديمية السعودية اللوجستية تُعلن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المُشارك المبتدئ بالتوظيف

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
الأكاديمية السعودية اللوجستية تُعلن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المُشارك المبتدئ بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بدء التسجيل في الدفعة الرابعة عشرة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في 8 تخصصات تدريبية هي: (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي).

برنامج الدبلوم المُشارك المبتدئ بالتوظيف

وتهدف تلك التخصصات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي: (الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن).

ويأتي التنوع التدريبي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا بصفتها الدفعة الرابعة عشرة لهذا المسار يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني: https://sla.edu.sa/ar، حيث يستمر حتى 9 من جمادى الثاني القادم الموافق 30 نوفمبر القادم، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 9 رجب 1447هـ الموافق 4 يناير 2026م حضوريًا في مقر الأكاديمية في فرع الرياض، أو فرع جدة، أو فرع المنطقة الشرقية حسب الشواغر المتاحة.

