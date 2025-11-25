وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
انطلقت رسميًا اليوم، عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب بداية من الأول من يناير 2027.
ودعا مجلس الأمن الدولي المكون من (15) دولة ورئيس الجمعية العامة المكونة من (193) دولة إلى تقديم الترشيحات، مما يمثل بداية السباق لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للمنظمة.
وسيقدّم مجلس الأمن الدولي توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أمينًا عامًا عاشرًا للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.