الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها
المواطن - فريق التحرير

انطلقت رسميًا اليوم، عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب بداية من الأول من يناير 2027.

ودعا مجلس الأمن الدولي المكون من (15) دولة ورئيس الجمعية العامة المكونة من (193) دولة إلى تقديم الترشيحات، مما يمثل بداية السباق لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للمنظمة.

وسيقدّم مجلس الأمن الدولي توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أمينًا عامًا عاشرًا للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

