الأمن البيئي يشارك في معرض سيتي سكيب بأبرز التقنيات والأنظمة

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية تحت عنوان “أمان وازدهار” في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتستعرض القوات لزوّار جناح وزارة الداخلية، أبرز التقنيات المستخدمة في أعمالها الميدانية كمنظومة المراقبة الأمنية، والطائرات دون طيار، والكاميرات الحرارية المزودة بالذكاء الاصطناعي، والأنظمة الحديثة كنظام ذكاء الأعمال، والمراقبة الأمنية والإلكترونية، ومنصة تطبيق ضبط المخالفات البيئية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، لاستعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.