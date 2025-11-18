Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأمن البيئي يشارك في معرض سيتي سكيب بأبرز التقنيات والأنظمة

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
الأمن البيئي يشارك في معرض سيتي سكيب بأبرز التقنيات والأنظمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية تحت عنوان “أمان وازدهار” في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتستعرض القوات لزوّار جناح وزارة الداخلية، أبرز التقنيات المستخدمة في أعمالها الميدانية كمنظومة المراقبة الأمنية، والطائرات دون طيار، والكاميرات الحرارية المزودة بالذكاء الاصطناعي، والأنظمة الحديثة كنظام ذكاء الأعمال، والمراقبة الأمنية والإلكترونية، ومنصة تطبيق ضبط المخالفات البيئية.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض بصفقات تتجاوز 43 مليار دولار

انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض بصفقات تتجاوز 43 مليار دولار

المشاريع الأولى القابضة ترسخ ريادتها في سيتي سكيب جلوبال الرياض 2025

المشاريع الأولى القابضة ترسخ ريادتها في سيتي سكيب جلوبال الرياض 2025

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، لاستعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض بصفقات تتجاوز 43 مليار دولار
السعودية اليوم

انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض...

السعودية اليوم