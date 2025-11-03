Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأمن البيئي ينفذ مبادرة تشجير في حائل

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
الأمن البيئي ينفذ مبادرة تشجير في حائل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفذت القوات الخاصة للأمن البيئي مبادرة تشجير في متنزّه مشار البري بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات البيئية، ومشاركة (500) متطوع.

وتأتي المبادرة في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للقوات في المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي.

قد يهمّك أيضاً
توجيهات ولي العهد وضعت المملكة في صدارة مؤشر الطاقة المتجددة

توجيهات ولي العهد وضعت المملكة في صدارة مؤشر الطاقة المتجددة

أهالي حي العزيزية يشاركون في تشجير المساجد

أهالي حي العزيزية يشاركون في تشجير المساجد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد