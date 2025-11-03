الأمن البيئي ينفذ مبادرة تشجير في حائل

نفذت القوات الخاصة للأمن البيئي مبادرة تشجير في متنزّه مشار البري بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات البيئية، ومشاركة (500) متطوع.

وتأتي المبادرة في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للقوات في المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي.