الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في منتجات مايكروسوفت

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عاجلًا، دعا فيه المستخدمين إلى المبادرة بتحديث منتجات Microsoft إلى آخر إصدار متاح، لتفادي الثغرات التي قد تُستغل في الهجمات الإلكترونية.

وقالت المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إن شركة Microsoft أصدرت توضيحاً حول التحديثات الأمنية الأخيرة عبر موقعها الرسمي.

وأشار المركز إلى أهمية مراجعة التفاصيل التقنية والتأكد من تثبيت التحديثات فوراً لضمان حماية الأنظمة والأجهزة.