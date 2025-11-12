الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في منتجات مايكروسوفت

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عاجلًا، دعا فيه المستخدمين إلى المبادرة بتحديث منتجات Microsoft إلى آخر إصدار متاح، لتفادي الثغرات التي قد تُستغل في الهجمات الإلكترونية.
وقالت المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إن شركة Microsoft أصدرت توضيحاً حول التحديثات الأمنية الأخيرة عبر موقعها الرسمي.
وأشار المركز إلى أهمية مراجعة التفاصيل التقنية والتأكد من تثبيت التحديثات فوراً لضمان حماية الأنظمة والأجهزة.