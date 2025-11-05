الأمن العام يتيح خدمات جديدة في محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر منصة أبشر

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلن الأمن العام إتاحة خدمات جديدة في محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر منصة أبشر.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن هذه الخدمات تتيح للمستفيد إدارة اللوحات المملوكة ونقلها وإضافتها إلى المركبات أو إلى محفظة اللوحات عبر منصة أبشر وتشمل، إنشاء محفظة رقمية للوحات، وإضافة لوجة من مركبة إلى المحفظة، وإضافة لوحة من مركبة مسقطة إلى المحفظة.
وضمن الخدمات كذلك، تسجيل لوحة من المحفظة على المركبة، وإزالة لوحة من المحفظة بتسجيلها على مركبة أو إسقاط اللوحة، وإضافة لوحة مشتراة من المزاد في المحفظة.
وتشمل خطوات تنفيذ الخدمات، الدخول إلى موقع منصة أبشر، واختيار المركبات، واختيار محفظة لوحات المركبات الرقمية، واختيار أي من خدمات المحفظة، علمًا بأن الخدمات متاحة للوحات المسجلة على مركبات مالك المحفظة أو اللوحات التي فاز بها في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تطرحه الإدارة العامة للمرور.