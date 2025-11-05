الأمن العام يتيح خدمات جديدة في محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر منصة أبشر

أعلن الأمن العام إتاحة خدمات جديدة في محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر منصة أبشر.

خدمات عديدة

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن هذه الخدمات تتيح للمستفيد إدارة اللوحات المملوكة ونقلها وإضافتها إلى المركبات أو إلى محفظة اللوحات عبر منصة أبشر وتشمل، إنشاء محفظة رقمية للوحات، وإضافة لوجة من مركبة إلى المحفظة، وإضافة لوحة من مركبة مسقطة إلى المحفظة.

وضمن الخدمات كذلك، تسجيل لوحة من المحفظة على المركبة، وإزالة لوحة من المحفظة بتسجيلها على مركبة أو إسقاط اللوحة، وإضافة لوحة مشتراة من المزاد في المحفظة.

وتشمل خطوات تنفيذ الخدمات، الدخول إلى موقع منصة أبشر، واختيار المركبات، واختيار محفظة لوحات المركبات الرقمية، واختيار أي من خدمات المحفظة، علمًا بأن الخدمات متاحة للوحات المسجلة على مركبات مالك المحفظة أو اللوحات التي فاز بها في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تطرحه الإدارة العامة للمرور.