لعام 2025 لمرحلة الإبداع

الأمن العام يحقق نسبة 90.33% في قياس التحول الرقمي

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٨ مساءً
الأمن العام يحقق نسبة 90.33% في قياس التحول الرقمي
المواطن - واس

حقق الأمن العام نسبة (90.33%) في قياس التحول الرقمي لعام 2025م لمرحلة الإبداع، الذي أجرته هيئة الحكومة الرقمية، نظير الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، والإسهام في تطوير منظومة الحكومة الرقمية.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الأمن العام في تبنّي الحلول التقنية المبتكرة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الأمنية، تعزيزًا لكفاءة الأداء وجودة الخدمات، ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وفاعلة.

