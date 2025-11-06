الأمن العام يحقق نسبة 90.33% في قياس التحول الرقمي

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
حقق الأمن العام نسبة (90.33%) في قياس التحول الرقمي لعام 2025م لمرحلة الإبداع، الذي أجرته هيئة الحكومة الرقمية، نظير الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، والإسهام في تطوير منظومة الحكومة الرقمية.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الأمن العام في تبنّي الحلول التقنية المبتكرة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الأمنية، تعزيزًا لكفاءة الأداء وجودة الخدمات، ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وفاعلة.