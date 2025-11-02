Icon

الأمن والحماية تقيم محاضرة لمنسوبيها بإشراف إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ مساءً
الأمن والحماية تقيم محاضرة لمنسوبيها بإشراف إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

أقامت القوات الخاصة للأمن والحماية بإشراف الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، اليوم، محاضرة توجيهية لمنسوبيها قدمها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، وذلك في نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.

وتضمنت المحاضرة التي حضرها مدير الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وقائد القوات اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، عددًا من المحاور التوجيهية.

