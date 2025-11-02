الأمن والحماية تقيم محاضرة لمنسوبيها بإشراف إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

سلمان للإغاثة يوزّع 208 سلال غذائية في هرات بأفغانستان حساب المواطن: لا تسجيل تلقائي للتابعين افتتاح أول معمل للابتكار في فنون الطهي بالسعودية أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية 8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ قبول طلب تقييد دعوَيَين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتي سنام الأعمال وعنوان الرياضة
أقامت القوات الخاصة للأمن والحماية بإشراف الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، اليوم، محاضرة توجيهية لمنسوبيها قدمها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، وذلك في نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.
وتضمنت المحاضرة التي حضرها مدير الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وقائد القوات اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، عددًا من المحاور التوجيهية.