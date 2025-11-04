Icon

الرياضة
حصاد اليوم

الأهلي يفوز على السد القطري ويواصل تألقه في نخبة آسيا

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ مساءً
الأهلي يفوز على السد القطري ويواصل تألقه في نخبة آسيا
المواطن - فريق التحرير

حقق الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه السد القطري بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – 2026.

وتقدّم الأهلي السعودي في الدقيقة الـ33 عن طريق المهاجم رياض محرز، قبل أن ينجح السد بالشوط الثاني من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ62 عن طريق لاعبه كلاودينيو، ولكن سرعان ما عاد الأهلي بالتقدم بهدف ثانٍ عن طريق اللاعب ماتيوس جونكالفيس.

وبهذه النتيجة عزّز الأهلي موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، دون أي خسارة حتى الآن، وتوقف رصيد السد القطري عند النقطة الثانية بالمركز العاشر، إذ خسر 3 مباريات وتعادل في مواجهة واحدة.

