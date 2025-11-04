الأهلي يفوز على السد القطري ويواصل تألقه في نخبة آسيا

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
حقق الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه السد القطري بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 – 2026.
وتقدّم الأهلي السعودي في الدقيقة الـ33 عن طريق المهاجم رياض محرز، قبل أن ينجح السد بالشوط الثاني من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ62 عن طريق لاعبه كلاودينيو، ولكن سرعان ما عاد الأهلي بالتقدم بهدف ثانٍ عن طريق اللاعب ماتيوس جونكالفيس.
وبهذه النتيجة عزّز الأهلي موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، دون أي خسارة حتى الآن، وتوقف رصيد السد القطري عند النقطة الثانية بالمركز العاشر، إذ خسر 3 مباريات وتعادل في مواجهة واحدة.