الإجراءات اللازمة بشأن الفاتورة حال الشراء بعملة غير الريال

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات اللازمة بشأن قاتورة الشراء في حالة الدفع بعملة غير الريال السعودي.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في منصة إكس، أنه يجوز الاشارة الى القيم النقدية الواردة في الفاتورة الضريبية بأي عملة.

الشراء بعملة غير الريال

وتابعت الهيئة: “رغم ذلك يجب أن يكون مبلغ الضريبة المفروض مبينا بالريال السعودي، وبالتالي فعند استخدام أي عملة أخرى خلاف الريال السعودي فيجب تحويل المبلغ الى الريال السعودي”.

وأكدت هيئة الزكاة، أن تحويل المبلغ الى الريال السعودي يكون بإستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة، كما أن الاشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين باصدار فاتورة ضريبية مستوفية للشروط.