الإجراءات اللازمة بشأن الفاتورة حال الشراء بعملة غير الريال

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات اللازمة بشأن قاتورة الشراء في حالة الدفع بعملة غير الريال السعودي.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك في منصة إكس، أنه يجوز الاشارة الى القيم النقدية الواردة في الفاتورة الضريبية بأي عملة.
وتابعت الهيئة: “رغم ذلك يجب أن يكون مبلغ الضريبة المفروض مبينا بالريال السعودي، وبالتالي فعند استخدام أي عملة أخرى خلاف الريال السعودي فيجب تحويل المبلغ الى الريال السعودي”.
وأكدت هيئة الزكاة، أن تحويل المبلغ الى الريال السعودي يكون بإستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة، كما أن الاشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين باصدار فاتورة ضريبية مستوفية للشروط.