الإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.3% في سبتمبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر 2025، حيث سجَّل المؤشر العام للإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 9.3% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.

وعند المقارنة بشهر سبتمبر من العام 2024، سجَّل كلٌ من الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 11.0% و6.3% على التوالي، كما سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 12.6% والرقم القياسي الفرعي لأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 9.2%.

وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية الرئيسة فقد ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 10.1% وارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 7.3% وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2024.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي نُفِّذ على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.