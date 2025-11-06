الإحصاء تعلن نتائج النسخة الثانية من مسابقة المعرفة الإحصائية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج النسخة الثانية من مسابقة المعرفة الإحصائية التي نفذتها بالتعاون مع وزارة التعليم، واستهدفت طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، والتي انطلقت في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، واستمرت لمدة أسبوعين، وتزامنت مع الاحتفاء باليوم العالمي للإحصاء.

وبحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة فقد شاركت في المسابقة الإدارات العامة للتعليم في مناطق المملكة كافة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المشاركين فيها (1,690,787) طالبًا وطالبة، وكان إجمالي الطلاب الذكور المشاركين في المسابقة (764,785) طالبًا فيما شاركت في المسابقة (926,002) طالبةً. في ذات السياق بلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المشاركين (672,622) طالبًا وطالبة، و(1,018,165) طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية.

وكشفت النتائج أن طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هم الأكثر مشاركة بنسبة بلغت 22.1%من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بنسبة 20.2%من إجمالي المشاركين، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنسبة 12.1%، فيما حقق طلاب وطالبات التعليم العام في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية المرتبة الرابعة بنسبة 10.0% من إجمالي المشاركين، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة بنسبة 9.0%.

يشار إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن برنامج المعرفة الإحصائية، والذي يهدف إلى رفع الوعي بالهيئة العامة للإحصاء ودورها الوطني وتعريف الطلاب والطالبات بعلوم البيانات الإحصائية، واطلاعهم على مجالات العمل الإحصائي، ومراحل تنفيذ المسوح الميدانية، إضافة إلى توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية، وتدريبهم على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية التي تسهم بدورها في قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.