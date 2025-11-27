الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا

قالت الهيئة العامة للإحصاء إن 4.8% من سكان المملكة تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ويبلغ عددهم نحو 1.7 مليون فرد في عام 2025.

وتابعت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن النتائج تشير إلى أن السعوديين يشكلون 69.0 % من كبار السن، بينما غير السعوديين يشكِّلون 31.0 % منهم، ومن حيث الجنس فإ ن الإناث يمثِّلن 43.0% من إجمالي هذه الفئة مقابل 57.0 % من الذكور.

وأوضحت النتائج أن 33% من كبار السن يمارسون النشاط البدني بانتظام.

من ناحية أخرى بلغ 71 % من البالغين 50 سنة فأكثر أن لديهم قدرًا كافيًا من التواصل الاجتماعي مع الأشخاص الذين يحبونهم.

أما بالنسبة للفحوصات الدورية، أظهرت نتيجة الإبلاغ الذاتي أن 39.3 % من السكان (15 سنة فأكثر) قد أجروا فحوصات دورية للتأكد والاطمئنان على صحتهم.