الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة شروط الاشتراك في جمعية GOSI منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية استقرار أسعار الذهب اليوم متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟ الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية
قالت الهيئة العامة للإحصاء إن 4.8% من سكان المملكة تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ويبلغ عددهم نحو 1.7 مليون فرد في عام 2025.
وتابعت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن النتائج تشير إلى أن السعوديين يشكلون 69.0 % من كبار السن، بينما غير السعوديين يشكِّلون 31.0 % منهم، ومن حيث الجنس فإ ن الإناث يمثِّلن 43.0% من إجمالي هذه الفئة مقابل 57.0 % من الذكور.
وأوضحت النتائج أن 33% من كبار السن يمارسون النشاط البدني بانتظام.
من ناحية أخرى بلغ 71 % من البالغين 50 سنة فأكثر أن لديهم قدرًا كافيًا من التواصل الاجتماعي مع الأشخاص الذين يحبونهم.
أما بالنسبة للفحوصات الدورية، أظهرت نتيجة الإبلاغ الذاتي أن 39.3 % من السكان (15 سنة فأكثر) قد أجروا فحوصات دورية للتأكد والاطمئنان على صحتهم.