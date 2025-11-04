Icon

في حالة حرجة

الإخلاء الطبي ينقل مواطنة بحالة حرجة من القاهرة لتلقي العلاج بالمملكة

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
الإخلاء الطبي ينقل مواطنة بحالة حرجة من القاهرة لتلقي العلاج بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطنة حالتها الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجها في المملكة.

وأوضحت السفارة السعودية لدى جمهورية مصر العربية أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.

