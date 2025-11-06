الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3143) دولار أمريكي بارتفاع (0.72%)، وصعد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1379) يورو بنسبة (0.19%).