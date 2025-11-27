Icon

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3238) دولار أمريكي، بارتفاع (0.01%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1417) يورو بنسبة (0.03%).

