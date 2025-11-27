الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3238) دولار أمريكي، بارتفاع (0.01%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1417) يورو بنسبة (0.03%).