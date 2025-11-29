الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف

قبضت شرطة محافظة الطائف على 13 مقيمًا من الجنسية الباكستانية تورّطوا في سَرقة مواشٍ (أغنام) بعد ارتكابهم عدة حوادث جنائية مرتبطة بذلك النشاط.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم تحديد هويات المتورطين والقبض عليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات.