Icon

الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى Icon حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان Icon مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين” Icon جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا Icon فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت Icon خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف  Icon رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء Icon تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٨ مساءً
الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة الطائف على 13 مقيمًا من الجنسية الباكستانية تورّطوا في سَرقة مواشٍ (أغنام) بعد ارتكابهم عدة حوادث جنائية مرتبطة بذلك النشاط.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم تحديد هويات المتورطين والقبض عليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات.

قد يهمّك أيضاً
الأفواج الأمنية والأمن العام يتأهلان لنصف النهائي في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025

الأفواج الأمنية والأمن العام يتأهلان لنصف النهائي في بطولة وزارة الداخلية لكرة...

الأمن العام: تجاهلوا أي رسالة تطلب بياناتكم المالية

الأمن العام: تجاهلوا أي رسالة تطلب بياناتكم المالية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد