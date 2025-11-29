الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين” جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
قبضت شرطة محافظة الطائف على 13 مقيمًا من الجنسية الباكستانية تورّطوا في سَرقة مواشٍ (أغنام) بعد ارتكابهم عدة حوادث جنائية مرتبطة بذلك النشاط.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم تحديد هويات المتورطين والقبض عليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات.
شرطة محافظة الطائف تقبض على (13) مقيمًا لسرقتهم مواشٍ (أغنام). pic.twitter.com/twBxhjmBrh
— الأمن العام (@security_gov) November 29, 2025