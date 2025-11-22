Icon

في قطاع الربوعة بمنطقة عسير

الإطاحة بـ10 إثيوبيين لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من القات المخدر

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١١ مساءً
الإطاحة بـ10 إثيوبيين لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

