قضية هزت الرأي العام المصري

الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الستة في مصر

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤١ مساءً
الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الستة في مصر
المواطن - فريق التحرير

قضت محكمة مصرية، بالإعدام شنقًا للمتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، لتسدل بذلك الستار على واحدة من أخطر القضايا التي هزت الرأي العام في البلاد.

وتعود تفاصيل الجريمة لشهر يوليو الماضي في قرية تابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا (نحو 300 كيلومتر جنوب القاهرة)، حيث ارتكبت المتهمة (هاجر. ا)/ 26 عامًا/ جريمتها بدافع الغيرة وبهدف التخلص من زوجها وأطفاله الستة.

تقرير النيابة العامة

وطال أمد التحقيقات في القضية إلى أن أثبتت النيابة المصرية تورط الزوجة الثانية (المتهمة) في دس مادة سامة داخل الخبز المقدم لزوجها وأطفاله الستة، ما أسفر عن وفاتهم تباعًا داخل منزلهم.

وكان الزوج أعاد الزوج طليقته، والدة الأطفال الستة، إلى عصمته مؤخرًا، فظنت المتهمة أن الزوج ينوي التخلي عنها، وقد اعترفت أمام النيابة بأن ذلك قادها إلى ارتكاب الجريمة.

رأي المفتي في القضية

صدر الحكم بعد صدور الرأي الشرعي من مفتي مصر، الذي أيد إعدام المتهمة، عقب ثبوت ارتكابها الجريمة العمد مع سبق الإصرار، ووفق القانون المصري تعد إحالة أوراق أي متهم للمفتي إجراء تمهيديا للحكم بالإعدام.

