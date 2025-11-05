الإعصار كالمايجي يودي بحياة 66 شخصاً ويخلف 26 مفقوداً في القلبين

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الإعصار “كالمايجي” أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 66 شخصا وفقدان 26 آخرين في وسط الفلبين، كثير منهم نتيجة الفيضانات الواسعة التي حاصرت السكان فوق أسطح منازلهم وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة تضررت بشدة وما زالت تتعافى من زلزال مميت سابق.
ومن بين القتلى، ستة أشخاص في حادث منفصل عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني، الثلاثاء، في مقاطعة أجوسان ديل سور الجنوبية أثناء توجهها لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي ضربها الإعصار كالمايجي، بحسب بيان الجيش، دون تقديم تفاصيل أخرى حول سبب التحطم المحتمل.