الإعصار كالمايجي يودي بحياة 66 شخصاً ويخلف 26 مفقوداً في القلبين

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الإعصار “كالمايجي” أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 66 شخصا وفقدان 26 آخرين في وسط الفلبين، كثير منهم نتيجة الفيضانات الواسعة التي حاصرت السكان فوق أسطح منازلهم وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة تضررت بشدة وما زالت تتعافى من زلزال مميت سابق.

ومن بين القتلى، ستة أشخاص في حادث منفصل عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني، الثلاثاء، في مقاطعة أجوسان ديل سور الجنوبية أثناء توجهها لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي ضربها الإعصار كالمايجي، بحسب بيان الجيش، دون تقديم تفاصيل أخرى حول سبب التحطم المحتمل.