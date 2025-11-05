Icon

الإعصار كالمايجي يودي بحياة 66 شخصاً ويخلف 26 مفقوداً في القلبين

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
الإعصار كالمايجي يودي بحياة 66 شخصاً ويخلف 26 مفقوداً في القلبين
المواطن - فريق التحرير

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الإعصار “كالمايجي” أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 66 شخصا وفقدان 26 آخرين في وسط الفلبين، كثير منهم نتيجة الفيضانات الواسعة التي حاصرت السكان فوق أسطح منازلهم وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة تضررت بشدة وما زالت تتعافى من زلزال مميت سابق.

ومن بين القتلى، ستة أشخاص في حادث منفصل عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني، الثلاثاء، في مقاطعة أجوسان ديل سور الجنوبية أثناء توجهها لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي ضربها الإعصار كالمايجي، بحسب بيان الجيش، دون تقديم تفاصيل أخرى حول سبب التحطم المحتمل.

