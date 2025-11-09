الإعلامية منى عراقي تكشف عن إصابتها بمرض مناعي نادر

كشفت الإعلامية المصرية منى عراقي عن إصابتها بمرض مناعي نادر، مشيرة إلى أن الأطباء في مصر أكدوا لها أن حالتها لا علاج لها، وأنها ستضطر لتناول العلاج الهرموني مدى الحياة.

وقالت عراقي، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”: “الدكاترة في مصر قالولي جالك مرض مناعي ملوش علاج، واللي هنقدر نعمله إننا نكتبلك علاج هرموني هتعيشي بيه طول حياتك”.

رحلة العلاج

وأضافت أنها ظلت لثلاث سنوات تبحث عن علاج فعال، حتى التقت بسيدة ألمانية مصابة بالمرض نفسه، نصحتها بالتركيز على علاج السبب الجذري للمرض لا الأعراض فقط.

وأوضحت أنها بدأت رحلة علاج جديدة استمرت 4 أشهر، قبل أن تسافر إلى الهند لتتلقى علاجًا بالطب الشامل، الذي يجمع بين الروح والعقل والجسد.

وكانت منى عراقي قد تصدرت مؤخرًا محركات البحث بعد إعلان زواجها من الإعلامي أيمن رشوان، حيث أكدت أن العلاقة تجمعها به منذ سنوات طويلة، وأن بينهما انسجامًا وكيمياء خاصة، مشيرة إلى أنه كان دائمًا سندًا لها في الأوقات الصعبة، لكنها لم تكن تتوقع أن ينتشر خبر زواجهما بتلك السرعة.