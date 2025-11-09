الإعلامية منى عراقي تكشف عن إصابتها بمرض مناعي نادر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
كشفت الإعلامية المصرية منى عراقي عن إصابتها بمرض مناعي نادر، مشيرة إلى أن الأطباء في مصر أكدوا لها أن حالتها لا علاج لها، وأنها ستضطر لتناول العلاج الهرموني مدى الحياة.
وقالت عراقي، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”: “الدكاترة في مصر قالولي جالك مرض مناعي ملوش علاج، واللي هنقدر نعمله إننا نكتبلك علاج هرموني هتعيشي بيه طول حياتك”.
وأضافت أنها ظلت لثلاث سنوات تبحث عن علاج فعال، حتى التقت بسيدة ألمانية مصابة بالمرض نفسه، نصحتها بالتركيز على علاج السبب الجذري للمرض لا الأعراض فقط.
وأوضحت أنها بدأت رحلة علاج جديدة استمرت 4 أشهر، قبل أن تسافر إلى الهند لتتلقى علاجًا بالطب الشامل، الذي يجمع بين الروح والعقل والجسد.
وكانت منى عراقي قد تصدرت مؤخرًا محركات البحث بعد إعلان زواجها من الإعلامي أيمن رشوان، حيث أكدت أن العلاقة تجمعها به منذ سنوات طويلة، وأن بينهما انسجامًا وكيمياء خاصة، مشيرة إلى أنه كان دائمًا سندًا لها في الأوقات الصعبة، لكنها لم تكن تتوقع أن ينتشر خبر زواجهما بتلك السرعة.