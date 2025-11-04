الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين في احتفال نور الرياض 2025

أعلن احتفال “نور الرياض” أحد مشاريع برنامج “الرياض آرت”, الذي تُشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن أسماء الفنانين المشاركين في نسخته الخامسة، التي تُقام خلال المدة من 20 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025، تحت شعار “في لمح البصر”، في ستة مواقع تشمل: منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وبرج الفيصلية، ومحطة stc، ومحطة المركز المالي ” كافد”، وحي جاكس.

وتأتي النسخة الخامسة من الاحتفال بمشاركة فريق من القيمين الفنيين يضم مديرة متحف موري للفنون في طوكيو مامي كاتا أوكا، والقَيّم المتخصص في الفنون الرقمية والوسائط الجديدة ومختبر بكين للفنون لي تشينهوا، والقيّمة الفنية السعودية سارة المطلق التي تمثل حضور الكفاءات الوطنية في قيادة المشهد الفني ضمن الرؤية الإبداعية للاحتفال.

وتضم قائمة المشاركين في احتفال نور الرياض 59 فنانًا من 24 دولة حول العالم، يقدمون أعمالًا فنية تُجسّد علاقة الضوء بالزمن والحركة، وتحاكي روح الرياض المتسارعة نحو المستقبل، ومن بين الفنانين السعوديين المشاركين عبدالرحمن السليمان، وعبدالرحمن الشاهد، ومحمد فارع، ومهند شونو، وسعد الهويدي، وسعيد جباعان، وفاطمة عبدالهادي، ونبراس الجعيب، وعبيد الصافي، وزياد الروقي، وأحمد عنقاوي، وحمود العطاوي، وخالد زاهد، إضافة إلى أعمال الفنانة الراحلة صفية بن زقر، ونخبة من الفنانين الدوليين من أبرزهم: أليكس شويدر، وألكسندرا جيليس، وكريستيان بارتوس، وجيمس كلار، ولازلو زولت بوردوش، ولوريس تشيكيني، وشينجي أوماكي، وكريستوف بيرتونو، وميكيلانجلو بيستوليتو، وكارولينا هالاتيك، وإيفانا فرانكه، وفرانشيسكو سيميتي، وانغ يويانغ، ووتشي تسونغ، وشيرو تاكاتاني (دَم تايب)، وريجان كانتوني، وبلاستك فانتاستيك، ومجموعة راندوم إنترناشونال، وأتيليه أوي وواندر غلاس، وإيرغيولار، تونوبتيك، وغيوم كوزان، ومارنكس دي نيس، وفيوزدايز، وأيونغ كيم.

وأوضحت مديرة احتفال “نور الرياض” المهندسة نوف المنيف أن شعار هذا العام (في لمح البصر) يجسد العلاقة بين الضوء والزمن، ويعكس نبض العاصمة المتسارع وإيقاعها الذي لا يهدأ، مشيرةً إلى أن الاحتفال هذا العام يربط الماضي والحاضر عبر أعمال فنية تمتد بين معالم الرياض التاريخية ومشروعاتها الحديثة مثل مشروع قطار الرياض، في لوحة ضوئية متكاملة تُجسّد حيوية المدينة ومسيرتها نحو المستقبل.

وأكدت أن “نور الرياض” أصبح اليوم من أبرز الفعاليات الفنية العالمية، ومنصة تجمع الفنانين من مختلف الثقافات، وتسهم في تعزيز مكانة الرياض مدينة عالمية للفن المعاصر، موضحةً أن الاحتفال يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع الفن في فضاءات المدينة العامة، ويجعل الضوء لغةً مشتركة بين الإنسان والمكان.

يُذكر أن احتفال “نور الرياض” الذي انطلق في عام 2021م، يُعد أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، واستقطب منذ انطلاقه أكثر من 9.6 ملايين زائر، وقدم 450 عملًا فنيًا لنخبة من الفنانين المحليين والدوليين، وحصد 16 رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية, وتتضمن نسخة هذا العام فعاليات ثقافية متنوعة وجولات إرشادية تثري تجربة الزوار وتتيح لهم استكشاف الأعمال الفنية في أجواء تجمع الإبداع والتفاعل المجتمعي، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول الفنانين والمواقع والفعاليات عبر زيارة الموقع الرسمي للاحتفال على الرابط: https://riyadhart.sa/ar/noor-riyadh.