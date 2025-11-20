الإعلان عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في ليبيا بوصفها سلطة عليا

أعلن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة اليوم، تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” لتكون “إطارًا تنسيقيًا يشكل السلطة السيادية العليا” في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد اليوم في العاصمة طرابلس، بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

ويأتي ذلك “في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الإستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات”، حسبما أفاد بيان مشترك.

ويعهد إلى الهيئة الجديدة “تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني الليبي وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وتعمل على “بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة”.

وشدد الموقعون على البيان أن “تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة ويجسد التزامًا بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية”.

ودعوا “المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها”.