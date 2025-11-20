Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الإعلان عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في ليبيا بوصفها سلطة عليا

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ مساءً
الإعلان عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في ليبيا بوصفها سلطة عليا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة اليوم، تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” لتكون “إطارًا تنسيقيًا يشكل السلطة السيادية العليا” في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد اليوم في العاصمة طرابلس، بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

قد يهمّك أيضاً
غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

غرق قارب ووفاة 50 سودانيًا قبالة سواحل ليبيا

غرق قارب ووفاة 50 سودانيًا قبالة سواحل ليبيا

ويأتي ذلك “في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الإستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات”، حسبما أفاد بيان مشترك.
ويعهد إلى الهيئة الجديدة “تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني الليبي وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وتعمل على “بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة”.
وشدد الموقعون على البيان أن “تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة ويجسد التزامًا بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية”.
ودعوا “المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا
السعودية اليوم

غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين...

السعودية اليوم