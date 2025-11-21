الاتحاد يتغلّب على الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن

تغلّب فريق الاتحاد على ضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وافتتح الاتحاد نتيجة المباراة عند الدقيقة (24) عبر اللاعب كريم بنزيما، قبل أن يضيف محمد الخيبري هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه عند الدقيقة (42)، لينهي الاتحاد الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق الرياض في تقليص الفارق عن طريق اللاعب مامادو سيلا عند الدقيقة (77)، كما شهدت المواجهة طرد اللاعب موسى ديابي عند الدقيقة (73).

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى (14) نقطة في المركز السابع، فيما بقي رصيد الرياض عند (8) نقاط في المركز الثالث عشر.