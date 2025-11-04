Icon

الاتحاد يقسو على الشارقة الإماراتي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ صباحاً
الاتحاد يقسو على الشارقة الإماراتي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة
المواطن - فريق التحرير

تغلب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وافتتحت نتيجة اللقاء مبكرًا عند الدقيقة (8) عن طريق اللاعب ستيفن بيرجوين، في حين سجل الهدف الثاني اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (67)، وعند الدقيقة (90+4) تمكن اللاعب روجر فيرنانديز من تسجيل الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى (6) نقاط بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد الشارقة الإماراتي عند النقطة (4) بالمركز الثامن.

