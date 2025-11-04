الاتحاد يقسو على الشارقة الإماراتي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
تغلب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وافتتحت نتيجة اللقاء مبكرًا عند الدقيقة (8) عن طريق اللاعب ستيفن بيرجوين، في حين سجل الهدف الثاني اللاعب كريم بنزيما عند الدقيقة (67)، وعند الدقيقة (90+4) تمكن اللاعب روجر فيرنانديز من تسجيل الهدف الثالث.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى (6) نقاط بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد الشارقة الإماراتي عند النقطة (4) بالمركز الثامن.