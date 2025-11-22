Icon

الاتفاق يتجاوز الفيحاء بثلاثية في دوري روشن

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ مساءً
الاتفاق يتجاوز الفيحاء بثلاثية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

حقق نادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بنتيجة (3- 2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وسجّل الاتفاق أول أهدافه عبر موسى ديمبيلي في الدقيقة (10)، قبل أن يعزّز الهولندي فينالدوم التقدّم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة (27) بعد سلسلة من الهجمات المنظمة.
وفي الشوط الثاني، واصل الاتفاق تفوّقه، ليعود ديمبيلي ويسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (57).
وفي المقابل، قلّص الفيحاء الفارق عبر عمار الخيبري في الدقيقة (65)، ثم أضاف ياسين بنزية الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة (82)، مما أضفى مزيدًا من الحماسة على الدقائق الأخيرة من المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى (12) نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند (11) نقطة.

