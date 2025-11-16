الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، بينهم أسير محرر، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل وبيت لحم وأريحا.

وفي موضوع آخر، هاجم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال، مزارع وممتلكات الفلسطينيين، في قرية المغير شرق مدينة رام الله، كما حطم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال المدينة.