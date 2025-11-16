Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، بينهم أسير محرر، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل وبيت لحم وأريحا.

وفي موضوع آخر، هاجم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال، مزارع وممتلكات الفلسطينيين، في قرية المغير شرق مدينة رام الله، كما حطم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال المدينة.

قد يهمّك أيضاً
إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية
العالم

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي...

العالم