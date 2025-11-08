الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية وسط تعزيزات بآليات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، وتمركزت في محيط مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومبنى بلدية البيرة، وتخلل الاقتحام إطلاق جنود الاحتلال أعيرة نارية وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة “كفر عقب” شمال القدس بعدة آليات عسكرية خرجت من حاجز قلنديا العسكري وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة “الدوحة” غرب بيت لحم بالضفة، وتمركزت على الشارع الرئيس دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة “الخضر” جنوب بيت لحم، وتمركزت في مناطق صبري والجامع الكبير وحارة دار صلاح، دون التبليغ عن مداهمة منازل أو اعتقالات، ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند منطقة الجسر بمحاذاة “عقبة حسنة”، وأوقفت المركبات وفتشتها، مما تسبب في إعاقة حركة تنقل الفلسطينيين.