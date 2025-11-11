الالتزام البيئي يطلق منصة وطنية موحدة للرقابة على المواد الكيميائية

Icon

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
المواطن - واس

أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي منصة البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية، لتنظيم إدارة المواد الكيميائية في المملكة، من خلال حوكمة دورة حياة المادة الكيميائية من بدايتها تصنيع واستيراد، ثم نقلها وتداولها وتخزينها، إلى التخلص السليم منها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن المنصة سجلت أكثر من 120 ألف مادة كيميائية تم استيرادها وتصنيعها، وهي إحدى مخرجات البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية، ضمن مبادرات التحول الوطني، التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات الحوكمة البيئية والصحة العامة والأمن الكيميائي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر رفع كفاءة الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.

بدوره بين المدير العام للأوزون والسلامة الكيميائية بالمركز المهندس ماجد المفدى، أن المنصة تعد نقلة نوعية في حوكمة المواد الكيميائية، حيث تتيح ربطًا إلكترونيًا مباشرًا مع الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية، بما يسهم في تسريع إجراءات الرقابة وتعزيز كفاءتها، ويُمكن من تصنيف وتحليل المواد وتقييم المخاطر بشكل فوري، فضلًا عن توحيد قواعد بيانات المواد الكيميائية على مستوى المملكة.

وأضاف المفدى أن المنصة الرقمية تشكل إطارًا رقابيًا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لعملها على الوفاء بالتزامات المملكة تجاه الاتفاقيات البيئية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لاستكمال الربط الفني مع الجهات المعنية، بما يضمن تكامل المنظومة الوطنية للسلامة الكيميائية.

