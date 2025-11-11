الانحراف المفاجئ بالمركبة خطر يهدد سلامة الطرق

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
يحذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانحراف المفاجئ بالمركبات أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية على الطرق، لما يشكّله من خطر مباشر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والممتلكات.
وأوضحت إدارة المرور عبر منصة إكس، أن على قائدي المركبات الالتزام بالقيادة الآمنة، والتأكد من خلو المسار قبل الانتقال إليه، واستخدام الإشارات التنبيهية في الوقت المناسب، بما يتيح لبقية السائقين التعامل الآمن مع حركة المركبات وتجنّب المفاجآت على الطريق.
وشدّدت المرور السعودي على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية كافة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، مؤكدة أن التقيد بإرشادات السلامة يسهم في الحد من الإصابات والخسائر ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
واختتمت الإدارة بالتأكيد على استمرار جهودها التوعوية والرقابية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الانضباط على الطرق، بما ينسجم مع أهدافها في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع المستخدمين.