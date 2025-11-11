Icon

الانحراف المفاجئ بالمركبة خطر يهدد سلامة الطرق

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٥ مساءً
الانحراف المفاجئ بالمركبة خطر يهدد سلامة الطرق
المواطن - فريق التحرير

يحذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانحراف المفاجئ بالمركبات أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية على الطرق، لما يشكّله من خطر مباشر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والممتلكات.

وأوضحت إدارة المرور عبر منصة إكس، أن على قائدي المركبات الالتزام بالقيادة الآمنة، والتأكد من خلو المسار قبل الانتقال إليه، واستخدام الإشارات التنبيهية في الوقت المناسب، بما يتيح لبقية السائقين التعامل الآمن مع حركة المركبات وتجنّب المفاجآت على الطريق.

التزام بالأنظمة

وشدّدت المرور السعودي على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية كافة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، مؤكدة أن التقيد بإرشادات السلامة يسهم في الحد من الإصابات والخسائر ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

واختتمت الإدارة بالتأكيد على استمرار جهودها التوعوية والرقابية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الانضباط على الطرق، بما ينسجم مع أهدافها في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع المستخدمين.

