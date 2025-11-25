الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا

عانقت السحب الرعدية اليوم قمم جبال السراة في منطقة الباحة، في مشهد يفيض بالجمال، بعدما اكتست مرتفعات السراة بتشكّلات غيمية كثيفة بدت وكأنها تسير بمحاذاة الجبال، لترسم واحدةً من أجمل اللوحات الطبيعية التي تشتهر بها المنطقة.

وتُعد منطقة الباحة من أبرز الوجهات السياحية التي تجمع بين اعتدال الطقس وارتفاع التضاريس وتشكل الغيوم، ما يجعلها مقصدًا لعشّاق التصوير والطبيعة.



ويحرص الزوّار على الوقوف في نقاط الإطلالة الجبلية للاستمتاع بالمشهد عن قرب، خصوصًا على طريق عقبة الباحة الذي يلتف بين الجبال في مسار بديع يتيح رؤية السحب وهي تهبط من قمم السراة باتجاه القطاع التهامي.

وتتميز المنطقة بما يعرف بـ”سياحة المناخ”، حيث تشكل حالات الضباب والسحب العابرة عنصر جذب موسميًا يضفي على التجربة السياحية طابعًا مختلفًا، لا سيما خلال فترات انتشار الغيوم والأمطار التي تمنح الباحة أجواءً باردة ومناظر خضراء تبقى في ذاكرة الزائر طويلًا.

وتواصل الجهات المعنية في منطقة الباحة جهودها لتطوير المرافق الجبلية وتحسين بيئة المتنزهات والإطلالات، بما يعزز حضور المنطقة كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الجمال الطبيعي والتجربة المناخية الفريدة.