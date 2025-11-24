البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة

تتجلى الشواهد الإنسانية والطبية التي تجسدها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- عبر مبادراتها الطبية النوعية التي رسّخت مكانة المملكة على خارطة المنجزات العلمية، ومن ضمنها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبمناسبة اليوم العالمي للتوائم الملتصقة الذي يصادف 24 نوفمبر من كل عام، يُشارك مركز الملك سلمان للإغاثة بقصص النجاح التي حققها الفريق الطبي السعودي في مجال التوائم الملتصقة، فمنذ انطلاق البرنامج قبل أكثر من ثلاثة عقود، أصبح نموذجًا رائدًا عالميًا يُشار إليه بالبنان، فكانت المملكة من الدول السبّاقة والرائدة بهذا المجال الطبي النادر.

تجربة إنسانية رائدة

وتتجه أنظار العالم نحو هذه التجربة الإنسانية الرائدة التي صنعتها المملكة وجمعت بين العلم والرحمة وبراعة الطب والدفء الإنساني؛ مما شكّل محطة أمل لأسرٍ من مختلف القارات كانت تقف أمام معادلات طبية معقدة لا تحتمل الانتظار، فكان التدخل السعودي علامة فارقة أعادت للأطفال حق الحياة المستقلة، ولعائلاتهم طمأنينة غابت طويلًا.

وبخطوات مدروسة، وعمليات جراحية دقيقة، وكفاءات طبية سعودية عالية الخبرة، تحوّلت قصص كانت تبدأ بالألم إلى روايات تفيض بالحياة تُروى للعالم، وفي ذاكرة كل أسرة كتب لها القدر أن تجد أبواب الأمل مفتوحة في الرياض، حيث تعد المملكة في طليعة الدول عالميًا في استقبال مختلف حالات التوائم الملتصقة من حول العالم، وتقوم في إجراء عمليات فصل التوائم إنفاذًا للتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- واستطاعت -بحمد الله- تحقيق الريادة العالمية والإشادة الدولية من قبل الدول والمنظمات ذوات العلاقة.

ويأتي البرنامج ضمن المبادرات الإنسانية الطبية النبيلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لفصلٍ من قضاء الله تعالى أن يولدوا بتشوهات خلقية والتصاقات، ويتحمل البرنامج جميع نفقات عملية فصل التوائم وعلاجهم وتأهيلهم لما بعد عملية الفصل، إلى جانب تكفله بمصاريف النقل واستضافة التوائم وذويهم داخل المملكة طوال فترة الرعاية الطبية؛ ليكونوا بالقرب من أبنائهم وبث روح التفاؤل بهم لمستقبل صحي مشرق لذريتهم، مُزيحًا عن كاهلهم القلق والخوف.

فعلى امتداد (35) عامًا نجح البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة في تسطير الإنجازات تلو الإنجازات من خلال إجرائه (67) عملية فصل للتوائم، بدأت باكورة تلك العمليات التي ينفذها المركز بقيادة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في عام 1990م، حيث قيّم البرنامج منذ ذلك الحين (152) حالة من (28) دولة في (5) قارات حول العالم.

وكانت لعدة جهات في المملكة الدور الملموس في مساندة البرنامج وتحقيق أفضل النجاحات له، حيث تتعاون وزارة الدفاع مع المركز للنقل والإخلاء الطبي للتوائم، فيما يستضيف مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال التابع للحرس الوطني التوائم ويجرى فيه التشخيص والعلاج وعمليات الفصل، فيما تسهم وزارة الخارجية بتسهيل وصول التوائم واستخراج التأشيرات اللازمة عبر سفاراتها وملحقياتها في الخارج.

ونظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الفترة 24 – 25 نوفمبر 2024 م مؤتمرًا دوليًا بمناسبة مرور أكثر من 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة وزراء وقيادات و خبرات عالمية متخصصة في مجال فصل التوائم وفي المجالين الطبي و الإنساني من شتى دول العالم، الذي عُقد بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة الذي اعتمدته الأمم المتحدة بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ويعد المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة فريدًا من نوعه ولأول مرة يحدث في العالم، وهو يُعنى بحالات التوأم الملتصقة.

ووقَّع المركز العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون المشتركة الخاصة للعناية بالتوائم الملتصقة منها اتفاقية لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للتوائم الملتصقة في بلدانهم بعد فصلهم؛ حيث تهدف إلى تمكين وصول الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للتوائم الملتصقة في دولهم ومقر إقامتهم وفقًا للمعايير العالمية وتبعًا لاحتياجاتهم، وربط الخدمات المقدمة للتوائم بقاعدة بيانات وبنك معلومات يضمن متابعة مستدامة لهم، حيث تمثل هذه المرحلة من البرنامج تطورًا نوعيًا لضمان تعزيز واستمرار تقديم الخدمات لهم وتكاملها.

كما وقَّع المركز برنامجين للتعاون المشترك مع إمبريال كوليدج لندن، ومستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال بالمملكة المتحدة؛ لإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالتوائم الملتصقة، وتبادل الدعوات للأحداث الدولية المرتبطة بالتوائم، إلى جانب دعم المنصة الخاصة بتسجيل التوائم الملتصقة، فضلًا عن توقيع المركز مذكرة تعاون مشترك مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، للتنسيق في نقل التوائم الملتصقة.

وخصص المركز الموقع الإلكتروني: https://sctp.ksrelief.org/home/index المختص بالبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي يتضمن أسماء أعضاء الفريق الطبي والجراحي للبرنامج، ومكتبة فيديو مخصصة لإنجازات البرنامج، وروابط تنقل المستخدم إلى موقع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنصة المساعدات السعودية، والبوابة السعودية للتطوع الخارجي، ومنصة ساهم، مع توضيح طرق الاتصال بالمركز.