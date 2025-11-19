Icon

بعد تعهد ترامب بحل الأزمة بطلب من ولي العهد

البرهان يرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لحل الأزمة في السودان

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
البرهان يرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لحل الأزمة في السودان
المواطن - فريق التحرير

رحبت الحكومة السودانية، مساء اليوم، بجهود السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إحلال السلام في السودان وحل الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان عبر حسابه في منصة إكس : “شكراً سمو الأمير محمد بن سلمان، شكراً الـرئيس دونالد ترامب”.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان: ترحب حكومة السودان بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إحلال السلام العادل والمنصف في السودان، كما تشكرهم على اهتمامهم وجهودهم المستمرة من أجل إيقاف نزيف الدم السوداني.

وأضاف البيان أن الحكومة تؤكد استعدادها للانخراط الجاد معهم من أجل تحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طلب حل الأزمة في السودان، مضيفاً أنه سيعمل فورًا لحل الأزمة في السودان استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

