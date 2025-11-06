البناء السعودي 2025 يختتم نسخته الـ35 بتعزيز الشراكات واستشراف مستقبل قطاع التشييد

اختُتمت اليوم أعمال النسخة الـ35 من معرض البناء السعودي 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 422 عارضًا من 23 دولة.

وشهدت فعاليات المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات محلية ودولية، في خطوة تعزّز تنمية القطاع العمراني، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوسّع آفاق التعاون الدولي في مجالات البناء المستدام.

كما اختتم مؤتمر “مستقبل البناء”، المُقام ضمن فعاليات المعرض، أعماله بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التشييد ومواد البناء الحديثة. وناقش المشاركون موضوعات محورية تتعلق برفع كفاءة البناء، وتحسين جودة المشاريع، وتعزيز مستويات السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتضمّن اليوم الختامي للمؤتمر عدة جلسات حوارية، أبرزها جلسة “صناعة مواد البناء في المملكة: تحديات الإنتاج والجودة” التي تناولت واقع الصناعة ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأكدت أهمية تعزيز المحتوى المحلي وتبنّي الابتكار الصناعي. كما ناقشت جلسة “اختبار واعتماد أنظمة الحماية من الحريق” ضرورة الارتقاء بمعايير السلامة كمرتكز أساسي في تصميم المباني الحديثة.

وتطرقت جلسة “دور الترجمة في بيئة العمل الإنشائية” إلى أهمية التواصل الدقيق في مواقع العمل، وما قد يسببه سوء الفهم من تأثيرات على جودة التنفيذ وسلامة العاملين. فيما قدّمت جلسة “التقنيات المتقدمة في البناء” رؤية أوسع حول دور التقنيات الحديثة والمواد المستدامة في مواكبة المتغيرات البيئية والاقتصادية، مؤكدةً أن التحول في قطاع الإنشاءات يعيد صياغة أساليب التصميم والإنتاج والتشغيل نحو بيئات أكثر كفاءة واستدامة.

وسلّط معرض البناء السعودي 2025 الضوء على أحدث الحلول المتقدمة في مجالات الاستدامة، والبناء الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتحول الرقمي. وشكّل منصة بارزة لتبادل الخبرات واستعراض التقنيات الحديثة في مواد وتقنيات البناء، بما يشمل الحجر، والأخشاب، والألمنيوم، والواجهات، والزجاج، والنوافذ، بما يعكس الدور المتنامي للمملكة كمركز دولي للمعارض والمؤتمرات في ظل مستهدفات رؤية 2030.

وشهد المعرض حضورًا واسعًا من الشركات الوطنية والدولية والمهندسين والمستثمرين وصنّاع القرار، للاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع البناء والتطوير العمراني. ويستند المعرض، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة منذ أكثر من أربعة عقود، إلى سجلّ حافل يجعله أحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في البناء والتشييد.