البنك المركزي يُلغي ترخيص شركة فاس للتمويل

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٨ مساءً
البنك المركزي يُلغي ترخيص شركة فاس للتمويل
المواطن - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، صدورَ قراره المتضمن إلغاء ترخيص شركة فاس للتمويل لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية في المملكة.

ويأتي قرار الإلغاء؛ بناءً على كتاب الشركة بتاريخ 9 / 3 / 1447هـ الموافق 1 / 9 / 2025م المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة بعد انتهائها من إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري، وبناءً على قرار مالك رأس المال في الشركة في تاريخ 15 / 1 / 1447هـ​ الموافق 10 / 7 / 2025م، القاضي بـتصفية شركة لم تعمل.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

