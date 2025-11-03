التأمينات الاجتماعية: إيقاف صرف معاش التقاعد للورثة في هذه الحالة

حددت التأمينات الاجتماعية ضوابط صرف معاش التقاعد للورثة، موضحة أنه من عمر 21 إلى 26، يلزم أن يكون الوريث طالباً ويقدم مشهداً دراسياً لضمان استمرار الصرف، وعند بلوغه 26 يتم الإيقاف سواءً كان طالبًا أم غير ذلك.

إيقاف صرف المعاش في هذا السن

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم، أنا مستفيد من التقاعد بعد الوالد المتوفى، الله يرحمه، عسكري، وكنت أستلم وهذا الشهر انقطع الصرف وقالوا عمرك 26 سنة مع أني ما زلت أدرس”.

وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء في منصة “إكس”: “وعليكم السلام، حياك الله. من عمر 21 إلى 26، يلزم أن يكون الوريث طالباً ويقدم مشهداً دراسياً لضمان استمرار الصرف، وعند بلوغه 26 يتم الإيقاف سواءً كان طالباً أم غير ذلك”.

الإبلاغ عن إصابة العمل

وقالت التأمينات عبر منصة إكس: “إنه يمكن لصاحب العمل الإبلاغ عن إصابة عمل وقعت لأحد المشتركين في المنشأة عبر حساب المنشأة في تطبيق GOSI باتباع الخطوات التالية”: خطوات الخدمة -​الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

-اختيار المنشأة.

-من القائمة الرئيسية، الدخول على خدمات المشتركين ثم اختيار الإبلاغ عن أخطار مهنية.

-اختيار نوع البلاغ: إصابة، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية/الإقامة أو رقم الحدود أو الجواز أو الهوية الخليجية أو رقم المشترك.

-اختيار المشترك وإدخال بيانات الإصابة وتفاصيلها ومكان وقوع الإصابة، ثم إدخال بيانات الاتصال.

-إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب.​

-ستصل رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكن متابعة الطلب من هنا. كما، أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات. لا يمكن شراء مدد خدمة جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.