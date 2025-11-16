التأمينات الاجتماعية تطلق برنامج “وفرة” للوعي المالي 

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، برنامج “وفرة” للوعي المالي، ضمن جهودها لتعزيز الثقافة المالية في المجتمع ودعم تبنّي سلوكيات ادخارية صحيحة تسهم في تحسين جودة الحياة المالية للأفراد، وذلك برعاية من معالي محافظ المؤسسة الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق.

وأكد البوق أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تعزيز الوعي المالي وتمكين المجتمع من بناء ممارسات مالية صحيحة، مشيرًا إلى أن برنامج “وفرة” يتضمن منصة مبتكرة تجمع بين التوعية الرقمية المتقدمة والمحتوى التفاعلي المبسط، بما يمنح المستخدمين تجربة تعلم مخصصة تساعدهم على إدارة أموالهم بكفاءة أكبر.

تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط المالي

وأضاف أن تعزيز الوعي المالي يعد عنصرًا أساسيًا لدعم الاستقرار المالي على المدى البعيد ولبناء جيل قادر على التخطيط للمستقبل والإسهام في ازدهار الاقتصاد الوطني.

ويرتكز برنامج “وفرة” للوعي المالي على منصة رقمية تقدم مواد تعليمية ومسارات مختلفة لتطوير المهارات المالية، تشمل مقالات وفيديوهات توعوية وألعابًا تعليمية تسهّل فهم المفاهيم الأساسية مثل الادخار، الموازنة، الاحتياجات مقابل الرغبات، وإدارة الالتزامات، كما توفر المنصة أدوات مالية مثل حاسبة الميزانية، والادخار، وصندوق الطوارئ، مما يساعد المستخدم على تقييم وضعه المالي واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

ومن أبرز مزايا البرنامج إتاحة “شهادة خبير الوعي المالي”، التي طوّرتها المؤسسة بالتعاون مع الأكاديمية المالية؛ بهدف زيادة عدد الخبراء المؤهلين في السوق، وتمكين الأفراد من الوصول إلى مستشارين مختصين وموثوقين في التوعية المالية، بما يعزّز جودة المحتوى الهادف ويرفع مستوى الثقافة المالية على مستوى المجتمع.

وفي سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية عزمها التوسع في عقد شراكات نوعية مع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة؛ بهدف رفع مستوى الوصول إلى الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، وإثراء البرنامج بمحتوى يدعم المكتسبات الوطنية في مجال الوعي المالي، ويسهم في رفع المؤشرات وتحقيق أثر أكبر على المجتمع.

ودعت التأمينات الاجتماعية الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق “GOSI” لبدء رحلة تطوير الوعي المالي، باعتبار التخطيط المالي خطوة مثالية في مسيرة العمل، تمنح الفرد قدرة أفضل على إدارة دخله، وبناء مسار مالي سليم ينعكس إيجابًا على جودة حياته ويهيئ لمرحلة تقاعد أكثر استقرارًا.