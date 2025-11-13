Icon

التأمينات: لا تُحتسب مدد الاشتراك للتقاعد إلا للمشمولين بالنظامين

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
التأمينات: لا تُحتسب مدد الاشتراك للتقاعد إلا للمشمولين بالنظامين
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه لا يحتسب من مدد الاشتراك لغرض التقاعد إلا ما كان خاضعًا أساسًا لنظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كما أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

