أعلنت وزارة التجارة استدعاء (516) مركبة “لينكون – نوتيلوس” لسنة الصنع (2023 إلى 2025) لخلل في نظام تنبيه المشاة عند سير المركبة بسرعة أقل من 30 كم/س في وضع القيادة الكهربائي وقد يؤدي إلى خطر إصابة المشاة أثناء اقتراب المركبة.

وحثت مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبة، شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218)، لإجراء الفحص والتحديثات اللازمة مجانًا.

ودعت “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).