إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت وزارة التجارة استدعاء (516) مركبة “لينكون – نوتيلوس” لسنة الصنع (2023 إلى 2025) لخلل في نظام تنبيه المشاة عند سير المركبة بسرعة أقل من 30 كم/س في وضع القيادة الكهربائي وقد يؤدي إلى خطر إصابة المشاة أثناء اقتراب المركبة.
وحثت مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبة، شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218)، لإجراء الفحص والتحديثات اللازمة مجانًا.
ودعت “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 516 مركبة
🚘 "لينكون: نوتيلوس"
🗓 2023 – 2025
🔻 خلل في نظام تنبيه المشاة عند سير المركبة بسرعة أقل من 30 كم/س في وضع القيادة الكهربائي قد يؤدي إلى خطر إصابة المشاة أثناء اقتراب المركبة.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 🔗 pic.twitter.com/QQeFEzo3lb
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) November 19, 2025