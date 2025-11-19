Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لخلل في نظام تنبيه المشاة

التجارة: استدعاء 516 مركبة لينكون

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٧ مساءً
التجارة: استدعاء 516 مركبة لينكون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء (516) مركبة “لينكون – نوتيلوس” لسنة الصنع (2023 إلى 2025) لخلل في نظام تنبيه المشاة عند سير المركبة بسرعة أقل من 30 كم/س في وضع القيادة الكهربائي وقد يؤدي إلى خطر إصابة المشاة أثناء اقتراب المركبة.

وحثت مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبة، شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218)، لإجراء الفحص والتحديثات اللازمة مجانًا.

قد يهمّك أيضاً
التجارة: منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين

التجارة: منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين

التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال

التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال

ودعت “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد