التحالف الإسلامي يدشّن برنامجًا تدريبيًا عسكريًا لرفع جاهزية القوات الأمنية بغامبيا

دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، برنامجًا تدريبيًا عسكريًا لرفع جاهزية القوات الأمنية العسكرية للمختصين في دولة غامبيا، وذلك بحضور معالي وزير الدفاع الغامبي بابوكار عثمان جوف، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الغامبي الفريق أول ممات أو تشام، ومعالي مستشار الأمن الوطني الغامبي، وكبار ضباط القوات المسلحة الغامبية وعدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء المعينين والملحقين العسكريين، وذلك ضمن مبادرة التحالف الإستراتيجية “كفاءة”.

تدريب الكوادر المتخصصة في محاربة الإرهاب

وتهدف المبادرة إلى تدريب الكوادر المتخصصة في محاربة الإرهاب بدولة غامبيا، وذلك بواقع 25 متدربًا من وزارة الدفاع و 25 آخرين من وزارة الداخلية لمدة 3 أسابيع، حيث يتضمن البرنامج تدريبًا نظريًا وعمليًا وميدانيًا بالذخيرة الحية؛ بهدف تمكين المتدربين من تطوير مهاراتهم وقدراتهم في التصدي للهجمات والأعمال الإرهابية بكل حرفية ومهنية.

وقال معالي وزير الدفاع بدولة غامبيا بهذه المناسبة: “إن غامبيا ملتزمة بحماية مواطنيها والإسهام في تحقيق السلم والأمن في المنطقة، وإن استضافة مثل هذه البرامج التدريبية تعكس التزامنا الراسخ بتزويد قواتنا الأمنية بالمعرفة والمهارات والمفاهيم الإستراتيجية اللازمة لمواجهة التهديدات الحديثة”.

وأعرب عن خالص تقديره للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على شراكته مع غامبيا في هذه المبادرة المهمة، مشيرًا إلى أن خبرات التحالف وتوجيهاته ودعمه تمثل قيمة كبيرة في دعم جهود غامبيا الرامية إلى تعزيز قدرات قواتها المسلحة ومؤسساتها الأمنية.

من جانبه، قال الأمين العام للتحالف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي: “إن تدشين المبادرات الإستراتيجية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في جمهورية غامبيا اليوم، يجسد عمق الشراكة والتنسيق بين دولنا في مواجهة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله، فالإرهاب لا يعرف حدودًا، ولا يميز بين الشعوب، ويستهدف أمن الإنسان واستقرار المجتمعات في مختلف أنحاء العالم”، مشيرًا إلى أن دولة غامبيا تؤكد من خلال هذا التعاون دورها المحوري في التصدي للتحديات والتهديدات الأمنية، بوصفها عضوًا مؤثرًا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وتابع بقوله “إن مبادرة برامج عسكرية للتدريب على علميات محاربة الإرهاب “كفاءة”، التي أُطلقت في جمهورية غامبيا، تأتي ضمن منظومة متكاملة تضم 15 مبادرة إستراتيجية، تغطي المجالات الأربعة الرئيسية للتحالف، التي تتضمن تنفيذ 90 برنامجًا تدريبيًا و20 برنامجًا توعويًا ومعرفيًا، تنفذ في مختلف الدول الأعضاء بالتحالف، بما يعزز التكامل والتعاون العملي في مواجهة الإرهاب.

التمكين الأمني

ويؤكد البرنامج التدريبي توجه التحالف لقيادة جهود التمكين الأمني، حيث صُمم البرنامج بعناية ليشمل دورات متخصصة تلبّي الاحتياجات الميدانية للقوات، ويشرف عليها مدربون محترفون لنقل أحدث المعارف التكتيكية وأفضل الممارسات.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار التزام التحالف المستمر بدعم الدول الأعضاء، ضمن محاور عمله الأربعة التي تشمل الجوانب الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المحور العسكري.

ويسعى التحالف من خلال “كفاءة” إلى ترسيخ مبدأ التضامن والعمل المشترك، لضمان قدرة المنطقة على تحصين مجتمعاتها والرد على الإرهاب بفاعلية موحدة.