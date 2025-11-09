Icon

Icon قرار منع "النقطة" بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة

التحالف الإسلامي يطلق مبادرة إعلاميو السلام لـ14 متدربًا يمنيًا

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢١ مساءً
المواطن - واس

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مقره بالرياض اليوم، أعمال مبادرة “إعلاميو السلام” الموجهة للمتدربين من الجمهورية اليمنية وعددهم (14) متدربًا، وذلك ضمن مبادرات التحالف الإستراتيجية في المجال الإعلامي الهادفة إلى بناء قدرات الإعلاميين في الدول الأعضاء، وتعزيز دورهم في محاربة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

وأكد الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن التحالف يجسد نموذجًا فريدًا في توحيد جهود الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية والمالية لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

وأوضح أن الجمهورية اليمنية بتاريخها العريق وموقعها الجغرافي الإستراتيجي تمثل عمقًا حضاريًا وإنسانيًا مهمًا في منظومة الأمن الإقليمي للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن تمكين الإعلاميين اليمنيين وتأهيلهم يمثل استثمارًا في استقرار المنطقة وتعزيزًا لخطاب السلام ومواجهة التطرف الفكري والإعلامي.

وبيّن أن مبادرة “إعلاميو السلام” تأتي ضمن رؤية التحالف الشاملة لبناء القدرات وتعزيز الوعي، من خلال إعداد إعلاميين مؤهلين يمتلكون الأدوات المهنية والمعرفية لقيادة الخطاب الواعي، ومواجهة الحملات التضليلية والفكرية التي تستهدف المجتمعات المدنية، مشددًا على أن الإعلام الواعي والمسؤول هو خط الدفاع الأول ضد الفكر المتطرف والتضليل الرقمي.
وأكد المغيدي أن التحالف الإسلامي سيواصل برامجه ومبادراته الهادفة إلى دعم وتمكين المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء، ومنها المؤسسات اليمنية، في سبيل نشر ثقافة السلام والوحدة الوطنية، وتحصين الرأي العام من محاولات الاستقطاب الأيديولوجي.

يُذكر أن مبادرة “إعلاميو السلام” تهدف إلى تدريب وتأهيل الإعلاميين الشباب في الدول الأعضاء على مفاهيم الخطاب المعتدل، وتقنيات تحليل الخطاب المتطرف، وتوظيف الإعلام كقوة ناعمة في تعزيز قيم التعايش والاعتدال، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها التحالف الإسلامي في مجالاته الأربعة: الفكري، والإعلامي، والعسكري, ومحاربة تمويل الإرهاب.

