التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية إذ نفذت 4895 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر.

رشوة واستغلال نفوذ

وأوضحت الهيئة، أنه تم التحقيق مع 478 متهما في قضايا إدارية وجنائية خلال شهر أكتوبر 2025 وإيقاف 100 مواطن ومقيم، كما دعت الهيئة للإبلاغ عن شبهات الفساد.

وتابعت، أن الموقوفين من وزارات: الداخلية، البلديات والإسكان، التعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.