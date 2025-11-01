تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية إذ نفذت 4895 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر.
وأوضحت الهيئة، أنه تم التحقيق مع 478 متهما في قضايا إدارية وجنائية خلال شهر أكتوبر 2025 وإيقاف 100 مواطن ومقيم، كما دعت الهيئة للإبلاغ عن شبهات الفساد.
وتابعت، أن الموقوفين من وزارات: الداخلية، البلديات والإسكان، التعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
