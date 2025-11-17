Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
مشتق من غشاء قلب البقر

“التخصصي” يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٨ مساءً
“التخصصي” يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 53 عامًا، عبر تدخل جراحي معقّد استبدل فيه الجزء المتمزق من الشريان الأورطي الصدري، بطُعم بيولوجي مشتق من غشاء التامور البقري، ضمن توجه علاجي مبتكر ينفذ لأول مرة في الشرق الأوسط، مكّن الفريق الطبي من السيطرة على العدوى، وأتاح للمريض مسار تعافٍ أكثر أمانًا، مقارنة بالطعوم الصناعية التي ترتفع احتمالات فشلها في البيئات الملوثة.

ووصل المريض إلى المستشفى وهو بحالة حرجة نتيجة تمدد وعائي فطري متمزق في الشريان الأورطي الصدري، وهي إصابة نادرة ترتفع معها احتمالات النزيف الداخلي والوفاة إلى 90% عند غياب التدخل العاجل؛ مما استدعى خطة علاجية عاجلة جمعت بين جراحة الأوعية وجراحة القلب والصدر، والعناية المركزة لضبط النزيف، واحتواء العدوى، وإعادة استقرار الدورة الدموية.
وشكّل الطُعم البيولوجي الخيار الأنسب للمريض في ظل وجود عدوى نشطة في جدار الشريان تجعل الطعوم الصناعية أكثر عرضة للتلوث والفشل، بينما يوفّر نسيج التامور البقري مقاومة أعلى للبكتيريا وتوافقًا حيويًا أفضل مع أنسجة الجسم ومرونة تتيح تشكيله بدقة حول التمزق غير المنتظم بما يلائم طبيعة الإصابة.

قد يهمّك أيضاً
“التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة

“التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة

لأول مرة بالمملكة والعالم.. “التخصصي” ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت

لأول مرة بالمملكة والعالم.. “التخصصي” ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت

وسمح هذا النهج للفريق الطبي بإعادة بناء جدار الشريان بشكل محكم، وتقليل احتمالات التسريب أو الانفصال، وتعزيز فرص التئام المنطقة المصابة واستعادة استقرارها خلال مرحلة التعافي الحرجة، وهو ما أكدته الفحوصات اللاحقة التي أظهرت ثبات الطُعم وغياب أي مؤشرات على عودة العدوى بما يعكس تحسن حالة المريض تدريجيًا ويبرهن أن اعتماد هذا الطُعم كان القرار الأكثر أمانًا لحماية حياته.

ويُرسخ هذا الإنجاز مكانة “التخصصي” كأحد أبرز المراكز العالمية في جراحات الأوعية الدموية المعقدة، ويمثل نقطة تحول تفتح آفاقًا أوسع لاستخدام الطعوم البيولوجية في الحالات المصابة، بما يسهم في تطوير ممارسات علاجية أكثر أمانًا وفاعلية، كما يُعد خطوة محفزة للابتكار في التقنيات الجراحية الحديثة، ويعزز دور المستشفى كمركز مرجعي في ابتكار الحلول الطبية المتقدمة.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” لعام 2024، كما أُدرج ضمن قائمة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم لعام 2025، وأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026، وأفضل المستشفيات التخصصية لعام 2026.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد