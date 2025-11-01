Icon

التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران -ممثلة في الكلية التقنية للبنات- بدء التسجيل في “هاكاثون نجران التقني”، تحت شعار “ابتكر لمستقبل رقمي”، برعاية المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، وبإشراف من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويأتي تنظيم الهاكاثون في إطار جهود التدريب التقني والمهني بالمنطقة لتعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية المهارات التقنية والإبداعية لدى المتدربين والمتدربات، بما يُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتناول الهاكثون أربعة مسارات رئيسة، تشمل التعليم والتدريب الذكي، والصحة الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات المجتمعية والابتكار الاجتماعي، وذلك في إطار سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المشاريع التقنية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويبدأ الخط الزمني للفعالية بالإعلان عن المسابقة، يعقبه استقبال المشاركات عبر المنصة الرسمية لمدة (15) يومًا، ثم تُفرز المشاركات ويُعلن عن المرشحين وفق الشروط المحددة، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، فيما تنطلق فعاليات الهاكاثون وإعلان أسماء الفائزين في 8 و9 ديسمبر القادم.

