التشهير بمالك محطة وقود باعت محروقات مغشوشة وغير مطابقة

شهرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة قيام منشأته التجارية بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ونقص معايرة المضخات.

التشهير بمالك محطة وقود

ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن غرامة مالية 2000 ريال، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة، على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.