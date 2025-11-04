Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نقص معايرة المضخات

التشهير بمالك محطة وقود باعت محروقات مغشوشة وغير مطابقة

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٤ مساءً
التشهير بمالك محطة وقود باعت محروقات مغشوشة وغير مطابقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة قيام منشأته التجارية بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ونقص معايرة المضخات.

التشهير بمالك محطة وقود

ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن غرامة مالية 2000 ريال، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

قد يهمّك أيضاً
التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون

التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون

التجارة: منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين

التجارة: منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين

وأكدت وزارة التجارة، على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد