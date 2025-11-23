Icon

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٠ مساءً
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب
المواطن - واس

حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) مواجهة الأخدود والشباب التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل للشباب أولًا لاعبه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة (33)، وتمكّن الأخدود من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب خالد ناري عند الدقيقة (2+45)، ليصل الشباب للنقطة الثامنة، ورفع الأخدود رصيده لخمس نقاط.

