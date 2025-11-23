التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) مواجهة الأخدود والشباب التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل للشباب أولًا لاعبه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة (33)، وتمكّن الأخدود من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب خالد ناري عند الدقيقة (2+45)، ليصل الشباب للنقطة الثامنة، ورفع الأخدود رصيده لخمس نقاط.