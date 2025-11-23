سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
انتهت مواجهة التعاون وضيفه نيوم بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت أهداف اللقاء في الدقائق الأخيرة, إذ افتتح فريق نيوم التسجيل عن طريق اللاعب بن رحمة في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (90+5)، قبل أن يدرك التعاون التعادل بواسطة اللاعب وليد الأحمد عند الدقيقة (90+17)، لتنتهي المباراة بنتيجة (1 – 1).
ورفع التعاون رصيده بهذه النتيجة إلى (22) نقطة في المركز الثالث، فيما وصل فريق نيوم إلى (14) نقطة في المركز الثامن في سلّم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.