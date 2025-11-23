Icon

التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي
المواطن - واس

انتهت مواجهة التعاون وضيفه نيوم بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت أهداف اللقاء في الدقائق الأخيرة, إذ افتتح فريق نيوم التسجيل عن طريق اللاعب بن رحمة في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (90+5)، قبل أن يدرك التعاون التعادل بواسطة اللاعب وليد الأحمد عند الدقيقة (90+17)، لتنتهي المباراة بنتيجة (1 – 1).

ورفع التعاون رصيده بهذه النتيجة إلى (22) نقطة في المركز الثالث، فيما وصل فريق نيوم إلى (14) نقطة في المركز الثامن في سلّم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

